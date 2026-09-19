Fagioli: "Serve la gara perfetta per vncere con il Napoli. Vanoli è stato determinante per me"

Questo pomeriggio, alla vigilia della sfida interna contro il Napoli, il centrocampista della Fiorentina Niccolò Fagioli ha parlato ai media ufficiali del club gigliato.

Arriva il Napoli, dopo le due belle vittorie contro Venezia e Pisa: che partita sarà?

“Sappiamo di affrontare una squadra molto forte, piena di campioni e guidata da un grande allenatore, che conosco bene, come Allegri. Servirà la gara perfetta per provare a vincere e dare continuità al successi ottenuti contro Venezia e Pisa”.

Perché con Vanoli è scattato da subito un grande feelling?

“Il mister è stato determinante perché già dallo scorso anno mi ha parlato in modo diretto, motivandomi a dimostrâre il massimo delle mie potenzialità in ogni allenamento e partita. Più gol? Lavoro ovviamente anche sotto questo aspetto ma l'importante rimane il risultato della squadra”.

Ti aspettavi un legame cosi forte con Firenze e i suoi tifosi?

“Questa città é speciale, I tifosi, quando dai tutto per la maglia, ti portano in alto, regalandoti emozioni uniche. Renderli orgogliosi e felici è la nostra priorità: avere il loro supporto, in campo e fuori, è un privilegio”.