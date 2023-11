Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura è andato a segno contro il Bologna.

“Abbiamo fatto quello che contava di più”

Intervistato dalla Rai, il giocatore viola e della Nazionale ha detto: “Abbiamo fatto quello che contava di più, abbiamo sofferto perché è stato una partita dura. Il risultato era importante, perché non eravamo riusciti a trovare i punti nelle ultime gare, pur giocando bene”.

Lucidità fondamentale

Bonaventura poi ha ribadito: “Era importante vincere, anche giocando non benissimo, siamo stati tosti contro un avversario che ci ha messo in difficoltà. Ci siamo concentrati sul gioco, su quello che dovevamo fare. Siamo stati lucidi, non dobbiamo mai perdere questo tipo di lucidità”.