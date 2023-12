Corriere dello Sport-Stadio: Nzola attacca, posto fisso in prima linea

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo dedicato alla Fiorentina e alla Coppa Italia: "La Viola ci punta". Sottotitolo: "Solo un obiettivo: la finale". Sommario: "Quattro partite per giocarsi di nuovo il trofeo il 15 maggio all'Olimpico. Occasione in regia per Lopez. Difesa c'è Mina accanto a Ranieri".

Pagina 16

Ci sono le dichiarazioni dell'allenatore gigliato che ha detto: “L’obiettivo della Viola è rigiocarsi la finale”. E ancora: “Italiano non si nasconde: ”L’ultima Coppa Italia persa con l’Inter ci ha lasciato grande amarezza. Faremo di tutto per andare avanti". In taglio basso sulla probabile formazione: “Torna Parisi. Nico riposa”.

Pagina 17

Il pezzo principale è: “Nzola attacca posto fisso in prima linea”. Sottotitolo: “Dopo le reti in Serie A e Conference vuole diventare il primo a fare gol in tutte e tre le competizioni”. E poi un trafiletto: “Fiesole graziata dal Giudice: solo il club multato dopo i cori contro la Salernitana”.