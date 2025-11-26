L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ho parlato con Vanoli ed è molto motivato, sta cercando di far ritrovare entusiasmo ai giocatori. Con la Juventus per la prima volta ho visto una squadra concreta, che in campo ha dato tutto quello che poteva. Negli episodi non siamo stati fortunati, ma la squadra ha tenuto bene il campo ed è rimasta in partita dall'inizio alla fine, per certi tratti anche imponendo il proprio gioco. Giocarsela alla pari con la Juve sicuramente ti dà una bella iniezione di fiducia”.

‘Fortini e Kouadio ragazzi interessanti’

Poi ha aggiunto: “Mi fido di Vanoli che allena i giocatori tutti i giorni e li può valutare. Secondo Pablo Marì e Pongracic hanno giocato una gran bella partita contro la Juve, e non so se il mister abbia intenzione di cambiare. Delle sostituzioni me le aspetto semmai domani in coppa. Fortini e Kouadio? I giovani devono essere pronti per giocare in Serie A, sia sul piano tecnico sia su quello psicologico. Mettere dentro un ragazzo in una situazione delicata come questa non è scontato, si rischia di fargli male. Fortini e Kouadio però sono due ragazzi molto interessanti che in prospettiva ci daranno delle soddisfazioni”.

‘Ranier il leader della difesa’

Infine: “Il leader della difesa deve essere Ranieri, che è il capitano e mette sempre tanto impegno, determinazione e concentrazione. Pongracic e Pablo Mari, considerando che Comuzzo e Viti sono un po' ai margini, devono prendere esempio da lui”.