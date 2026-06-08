Quei giocatori che la Fiorentina potrebbe portare (o riportare) in Italia
Luca Koleosho
Ci sono giocatori italiani da portare o riportare in Italia. E in questo caso potrebbe essere la Fiorentina a contribuire a completare questo progetto.
Koleosho
Secondo quanto riportato da La Nazione, ai viola piace Luca Koleosho, classe 2004, attaccante statunitense, naturalizzato italiano, del Paris Fc, ma in prestito al Burnley. L'abbiamo visto tra l'altro giusto ieri con la maglia azzurra addosso contro la Grecia.
Okoli
Ruolo diverso ma profilo molto simile come premesse di partenza, è quello di Caleb Okoli. II difensore centrale nato a Vicenza nel 2001 è reduce da una dura stagione col Leicester.
💬 Commenti