Il Bologna a Empoli la spunta all'ultimo minuto e va a consolidare il quarto posto sotto gli occhi di Burdisso. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo del venerdì sera tra Empoli e Bologna, con la vittoria dei felsinei per 1-0 concretizzata in pieno recupero. Ad assistere alla gara del ‘Castellani’ c'era anche il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo con tanti errori da entrambe le squadre sia in fase difensiva che offensiva cresce il Bologna nella ripresa, che si divora due occasioni gigantesche: prima con Saelemaekers all'81' che si fa ipnotizzare da Caprile al momento della conclusione e dopo con Orsolini all'86' che a porta vuota calcia clamorosamente fuori. Ma in pieno recupero al 94' è Fabbian a raccogliere il pallone dopo una respinta non impeccabile di Caprile su una conclusione da fuori area di Calafiori e lo spedisce in porta a fil di palo per il definitivo 1-0. Il Bologna allenato da Thiago Motta sale così a 54 mantenendo saldo in quarto posto, mentre l'Empoli guidato da Nicola resta a quota 25, a più uno dalla zona retrocessione.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Lazio 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Udinese 27, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Lecce 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.