Dodô e un rinnovo ancora lontano e il rischio svincolo è concreto. Il club pretende un salto di qualità da lui

Dopo la ‘tragica’ assenza di lunedì a Udine, domani Dodô tornerà al suo posto sulla fascia destra difensiva della Fiorentina, in un assetto che sarà nuovamente a quattro. La sua stagione è un po' l'emblema di quella viola, molto di rado al di sopra della sufficienza e più spesso svagato e sotto tono. Il club si aspetta un salto di qualità, per quanto possibile in questo ultimo scorcio di stagione, scrive il Corriere dello Sport.

Che poi tratta anche il tema rinnovo, in stallo ormai da mesi: in ballo ci sarebbe il prolungamento dal 2027 al 2030, in assenza del quale, renderà più che concreto un addio la prossima estate. Siamo già ad un passo dal singolo anno alla scadenza, con ovvio potere dalla parte dell'entourage.