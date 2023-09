La Nazione: Subito l'esame più duro

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Guizzo Kouame viola di forza”.

A pagina 2 grande spazio a: “Batticuore viola, buona la... Quarta Soffre, rincorre, sorride e vince Lampo di Kouame: inizia la festa”. E ancora: “L’Atalanta manda in tilt le idee di Italiano per mezz’ora, poi Bonaventura sale in cattedra e cambia la gara Da rivedere Nzola, Terracciano così e così. E ora avanti tutta in direzione del turno di Conference League”.

A pagina 4 c'è: “Italiano e il carattere ”Una vittoria speciale Ne avevamo bisogno". Sottotitolo: “L’allenatore si tiene stretti la prestazione e il rapporto con la curva ”I ragazzi della Fiesole sono straordinari. Non potevo non andare".

A pagina 5 infine: “E adesso la Conference Il Genk aspetta i viola: subito l’esame più duro”. Sottotitolo: “Giovedì (ore 18.45) la prima sfida del gironcino. Il punto su tutti gli avversari E nel week end spicca il colpo del ’piccolo’ Cukaricki contro la Stella Rossa”.