I tanti tavoli apparecchiati da Goretti e Paratici per arrivare ad un difensore

C'è fermento in difesa. Il mercato invernale della Fiorentina sta cambiando radicalmente i violti dei giocatori presenti nel reparto arretrato. Via Marì e Viti, è il momento di far entrare almeno un giocatore.

Goretti e Paratici hanno apparecchiato diversi tavoli per quanto riguarda il centrale. Priorită per un mancino, ma non è una condizione indispensabile.

Coppola

E allora ecco che Coppola, difensore del Brighton ed ex Verona, rimane un obiettivo con i contatti riallacciati di recente con il club inglese, per cercare di farlo aprire alla soluzione del prestito.

Niakaté

Sondato il terreno per Niakaté, classe '99 di proprietà del Braga. Non c'è il veto alla cessione da parte dei portoghesi, che però vogliono essere sicuri di monetizzare. Niente prestito con diritto di riscatto come richiesto dalla Fiorentina.

Gli juventini

Poi ci sono tutti gli altri, compresi gli juventini Gatti e Rugani, che possono rientrare in gioco nell'ambito di un'operazione legata a Fortini.