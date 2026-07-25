Un terzino che va e un terzino che viene, un affare già definito con la Juventus

Per un terzino che se ne va (Balbo allo Sturm Graz), c'è un terzino che arriva alla Fiorentina ed è Joao Mario.

Prestito e diritto di riscatto

Accordo già praticamente raggiunto con la Juventus, sulla base di un prestito oneroso, con diritto di riscatto a favore dei viola. Un paio di milioni di euro entreranno subito nelle casse bianconere, intorno ai nove milioni invece l'eventuale riscatto.

Il portoghese ha detto sì

Il portoghese dal canto suo, ha già detto sì nel venire a Firenze e nei prossimi giorni dunque, forse addirittura anche nelle prossime ore, potremmo assistere all'ufficializzazione della trattativa. Con Jimenez, la fascia destra è così a posto, almeno dietro.