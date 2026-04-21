Abodi: "Le risorse sono limitate e solo di natura pubblica, vedi a Firenze. In prospettiva..."

Il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi è intervenuto in Commissione Cultura del Senato, parlando del tema stadi e della strada verso EURO2032. Ha citato anche la casa della Fiorentina, il Franchi: “Lo sviluppo di infrastrutture finalizzate verso l'Europeo ha risorse piuttosto limitate. Ci sono solo con impulso pubblico, vedi a Firenze con l'Artemio Franchi: le risorse sono messe a disposizione dal Comune e provengono comunque da una natura pubblica”.

“Le risorse pubbliche coprono solo parte dell'opera. Il Comune di Firenze…”

“Le risorse pubbliche, peraltro, al momento coprono il primo stralcio dell'intero progetto, ovvero il 60% circa dell'opera. Lo stadio di Firenze nascerà nella sua interezza in una seconda fase; il Comune, in tal senso, si sta già attivando per colmare il vuoto nell'investimento necessario per completare i lavori”.

“L'operazione di supporto punta a sbloccare definitivamente i cantieri”

Sugli altri stadi in prospettiva Europeo: “Non si fa un'operazione speculativa, vogliamo essere di supporto. In un momento così difficile, credo sia opportuno agire in questo modo. La prospettiva è che tale operazione possa far partire definitivamente i cantieri tra la fine di quest'anno e il 2027”.