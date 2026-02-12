Accidenti quanto si è tagliato l'ingaggio Dzeko per passare dalla Fiorentina allo Schalke. E i tedeschi lo hanno già ripagato con la vendita delle sue maglie
Credits: schalke04.de
Edin Dzeko aveva davvero voglia di lasciare la Fiorentina per andare a giocare nello Schalke 04.
Che taglio!
L'attaccante bosniaco, pur di tornare ad essere protagonista sul campo, ha diminuito nettamente il proprio ingaggio, rinunciando a 1,6 milioni di euro netti. Questa la differenza tra quanto percepiva a Firenze e quanto prende adesso in Germania (300 mila euro netti il suo stipendio di base).
Dzeko-mania
Tra l'altro il club di Gelsenkirchen ha già venduto dieci mila maglie dell'attaccante ed essendo 30 euro a maglia la quota che resta nelle casse della società, beh, il suo ingaggio è già stato ripagato così.
