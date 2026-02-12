​​

Accidenti quanto si è tagliato l'ingaggio Dzeko per passare dalla Fiorentina allo Schalke. E i tedeschi lo hanno già ripagato con la vendita delle sue maglie

Credits: schalke04.de

Edin Dzeko aveva davvero voglia di lasciare la Fiorentina per andare a giocare nello Schalke 04

L'attaccante bosniaco, pur di tornare ad essere protagonista sul campo, ha diminuito nettamente il proprio ingaggio, rinunciando a 1,6 milioni di euro netti. Questa la differenza tra quanto percepiva a Firenze e quanto prende adesso in Germania (300 mila euro netti il suo stipendio di base). 

Tra l'altro il club di Gelsenkirchen ha già venduto dieci mila maglie dell'attaccante ed essendo 30 euro a maglia la quota che resta nelle casse della società, beh, il suo ingaggio è già stato ripagato così. 

 

