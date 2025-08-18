Chi ha avuto con sé al suo arrivo in Italia, Simon Sohm, è l'ex allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, che ha trovato il centrocampista elvetico nella sua esperienza a Parma.

"Sohm è un elemento completo - Iachini lo descrive così su La Nazione - duttile e può occupare, bene, più posizioni. Può fare bene in tre situazioni tattiche. Può fare la mezz'ala in un centrocampo a tre, sta alla grande in mezzo in una linea a quattro, proprio come il 3-4-1-2, ma è anche un buon trequartista".

“Il Loftus-Cheek della Fiorentina”

E poi aggiunge: "Certo non stiamo parlando di un trequartista...leggero, da movimenti stretti. Ha la gamba, la consistenza fisica e può fare un lavoro come Loftus-Cheek. O guardando indietro, un centrocampista alla Perrotta. Non è, insomma, un Nicolussi Caviglia".

“Coppia perfetta con Fagioli”

Infine: “Un centocampista con le sue qualità si accompagna alla perfezione con chi fa girare la palla. Fa possesso palla e ovviamente ha il Dna di chi sa far ripartire l'azione. Coppia giusta con Fagioli? Pioli ha voluto un giocatore come lo svizzero proprio per abbinarlo con chi in questo momento ha la possibilità di creare gioco e accendere la squadra. E' eclettico. Giocatore eclettico”.