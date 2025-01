Sebastian De La Fuente, tecnico della Fiorentina Femminile, ha commentato in mixed zone la sconfitta delle sue ragazze contro la Roma, cadute in Supercoppa Italiana: “Rimaniamo con l'ambizione di portare un trofeo a Firenze, peccato per questa Supercoppa perché è stata determinata da il gol del 2-1”.

“Cerchiamo sempre di offrire un bel spettacolo, nel primo tempo eravamo più contratti ma poi con il gol pensavamo di sbloccarci. Due finali in otto mesi è un traguardo importante, adesso non ci resta che… vincerle”.

“Un orgoglio aver fatto riavvicinare la gente al calcio femminile a Firenze. Lavoreremo sugli errori commessi, già a partire dal Como. Le ragazze meritano questi palcoscenici e sono eventi che fanno bene al movimento femminile. Al Viola Park abbiamo una struttura che ci permette di migliorare sempre. Il presidente ci ha chiamato prima della partita, ha salutato le ragazze facendoci sentire il suo forte supporto”.