Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è stato appena confermato sulla panchina viola per la prossima stagione ed ha parlato ai canali ufficiale del club gigliato.

‘Penso di poter dare ancora tanto, difficile trovare di meglio della Fiorentina’

“La conferma significa continuità, ormai la società mi conosce. Quest'anno avremo delle esperienze nuove da fare, conosco l'ambiente e partiamo già da una buona base. Avevo parlato con la società a maggio, prima dei playoff, ciò che mi ha convinto e che so come posso lavorare ed è difficilissimo trovare di meglio fuori. Penso di poter dare ancora e vivo in maniera tranquilla la rincorsa a fare ancora di più. Sono rimasto perchè voglio fare ancora bene e vedremo come andrà. Mi sono calato nella realtà da allenatore e sto crescendo tanto, non mi fermo e sperimento, è un lavoro bellissimo. Ogni anno si riparte da capo e si cresce come uomo e professionista”.

‘Curiosi dell’esperienza della Youth League, dobbiamo vivercela al meglio'

"Sarà un anno di tanti cambiamenti, chi arriva da sotto dovrà farsi trovare più pronto possibile. Avevo quasi chiuso un ciclo con tanti ragazzi che allenavo da diversi anni, quest'anno bisogna ripartire, ma questo vale per noi come altre squadre. Abbiamo la rosa per essere competitivi. La Youth League? L'emozione è grande, è la prima volta nella storia della Fiorentina, siamo curiosi di vedere che esperienza sarà. Ce la siamo guadagnata e dobbiamo viverla alla grande. Può significare tanto per i ragazzi, speriamo di andare più avanti possibile e confrontarci con varie squadre estere. Potremo vedere a che livello siamo, sperimo che l'esperienza ci arricchisca, come staff e giocatori".