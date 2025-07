Francesco Repice, radiocronista da tanti anni di Tutto il calcio minuto per minuto su Radio Rai, ha parlato a News.Superscommesse.it di varie tematiche legate al calcio italiano e di Serie A, concentrandosi naturalmente anche sulla Fiorentina.

‘Quando tutto sembrava sprofondare, Pioli ha tenuto la barra dritta’

“Pioli l’uomo giusto per coronare l’ambizione della piazza viola? Io penso di sì. Pioli è un vincente in Italia, sa dare forma a gruppi importanti e sa cosa significa creare uno spogliatoio, oltre ad avere tutte le doti tecniche e tattiche che servono per fare il suo mestiere. Non dimentichiamoci poi che è già stato allenatore della Fiorentina all’epoca della morte di Davide Astori, conosce bene quella realtà ed è stato capace anche in quella circostanza di tenere la barra dritta, quando tutto sembrava sprofondare. È stata una scelta azzeccatissima da parte della società gigliata”.

‘Il Como può arrivare ovunque, Gattuso ottimo tecnico’

“Gattuso sarà la persona giusta per l’Italia, non solo perché come dicono in molti è un uomo determinato, di grande cuore e grinta, ma anche perché è un ottimo tecnico, che possiede un bagaglio tecnico e tattico da far invidia ai migliori allenatori d’Europa. Ci porterà ai Mondiali senza alcun dubbio. Dove può arrivare il Como? Possono arrivare dove vogliono perché dispongono del potenziale economico che hanno le prime squadre della Premier League. Bisogna vedere come e fino a quanto hanno intenzione di investire, con che metodologia e programmi. Indubbiamente si tratta di 2 fratelli che rappresentano rispettivamente il 70esimo e il 71esimo uomo più ricco del mondo. E si sono messi insieme. Fate voi…”.