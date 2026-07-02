Dal River al Boca per l'attacco: Aranda piace sul serio alla Fiorentina. Ma gli argentini non fanno sconti

Dal River Plate… al Boca Juniors: sembra questa la traiettoria della Fiorentina per l'attacco. Lucas Beltran è in uscita ed è sempre più vicino proprio al ritorno a casa, ai Millonarios. Dall'altra parte di Buenos Aires c'è un ragazzo che interessa particolarmente al club viola.

Aranda piace davvero alla Fiorentina

Tomas Aranda piace sul serio: il classe 2007, già protagonista con la Nazionale Argentina Under 20 e cresciuto nel settore giovanile del Boca, è un profilo interessante per rinforzare la trequarti. La sua duttilità gli permetterebbe di ricoprire anche il ruolo di esterno. Gli Xeneizes, tra l'altro, stanno attraversando un periodo complicato e hanno bisogno di incassare.

Le condizioni per una trattativa

Per Aranda c'è una clausola da 17 milioni di euro, nonostante la valutazione del cartellino sia intorno ai 10 milioni. Il Boca vorrebbe tenersi una percentuale sulla futura rivendita. La Fiorentina monitora attentamente e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, avrebbe ancora uno slot libero da destinare a un calciatore extracomunitario.