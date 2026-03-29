Fiorentina, che fare con Martinelli? Altro anno completo in cadetteria o si punta su di lui?

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche di Tommaso Martinelli, portiere della Fiorentina classe 2006 attualmente in prestito alla Sampdoria in Serie B.

Salto di categoria?

E il quotidiano lo inserisce proprio tra i profili meritevoli del salto di categoria la prossima stagione. Nel suo futuro, però, c'è anche l'opzione di una stagione completa in cadetteria, visto che a Genova sponda blucerchiata ci è arrivato solo a gennaio di quest'anno.

Opzioni future

L'esperienza però è già tanta e una squadra di medio bassa classifica potrebbe farci affidamento per un nuovo prestito. In tutto questo, però, c'è da capire quali sono le intenzioni della Fiorentina. Che sia proprio il club viola a voler puntare su di lui?