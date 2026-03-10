Fiorentina-Rakow: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una visione solo a pagamento

Giovedì ritorna la Conference League per la Fiorentina che giocherà contro il Rakow in casa. Fischio d'inizio previsto per le 21. La partita è valida per l'andata degli ottavi di finale di questa competizione.

Una sola opzione per vedere Fiorentina-Rakow in TV

La gara non sarà visibile in chiaro perché sarà trasmessa solo da Sky. Visione dunque a pagamento dell'evento. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e Sky Sport 4K.

Fiorentinanews c'è!

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.