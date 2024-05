L'attaccante della Fiorentina Andrea Belotti ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Club Brugge: “Un po' di sfortuna ma anche un po' di demerito nostro, perché abbiamo avuto tante occasioni per ottenere un risultato più largo. Ci prendiamo comunque questa vittoria che è importantissima, sappiamo che in Belgio saprà una battaglia e ci faremo trovare pronti”.

“Abbiamo vinto insieme ai tifosi”

Poi ha aggiunto: “Sapevamo che stasera avremmo avuto l'aiuto dei tifosi, che infatti ci hanno dato la forza di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Il merito di questa vittoria è di tutti, ci abbiamo creduto noi ma anche la gente sugli spalti. Il mio gol? Ero felicissimo, so che la gente si aspetta che io segni e quando ci riesco è molto gratificante. Sono contento di aver dato il mio contributo, così come del gol di Nzola. In una competizione così importante c'è bisogno dell'aiuto di tutti e penso che l'abbraccio collettivo dopo il 3-2 sia il simbolo di questa squadra”.