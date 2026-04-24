Caos in casa Verona: la retrocessione è vicina e Orban è escluso per la rissa col tifoso

In lotta salvezza con la Fiorentina, in teoria, ci sarebbe ancora il Verona. La realtà dei fatti è che i gialloblù sono sull'orlo del baratro e vicinissimi a salutare definitivamente la Serie A dopo anni di permanenza. Ma non solo.

Che caos in casa Verona

Il nervosismo è sfociato ulteriormente quando Gift Orban è stato coinvolto in una rissa con un tifoso, spintonandolo e tentando di prenderlo a pugni. Il fatto è stato giudicato gravissimo dal tecnico Paolo Sammarco.

Orban fuori dai convocati

“Quello è stato un episodio davvero molto grave, lontanissimo dai valori in cui credo nel calcio e non solo”, ha detto in conferenza stampa. Così Orban è stato escluso dai convocati per la gara contro il Lecce, proprio per motivi disciplinari. Lo riporta ANSA.