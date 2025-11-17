Malusci: "Fiorentina, contro la Juventus comincia il tuo campionato. Guardare la classifica mette solo paura"

L’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione di casa viola con la partita contro la Juventus alle porte.

Le parole di Malusci

“Fiorentina-Juventus io oggi la vivo come quando giocavo. Prima però c’era maggiore senso di appartenenza. Bisogna far capire ai giocatori che è stato un momentaccio e che tipo di avversario sia la Juventus per Firenze. Ora serve gettare il cuore oltre l'ostacolo”.

E sulle scelte di Vanoli

“Per la Fiorentina sabato è come se cominciasse il campionato. Non bisogna guardare la classifica, perché fa paura. Ora c'è un allenatore nuovo ed è come se si ripartisse da zero. Non so se Vanoli farà dei cambiamenti, ma di sicuro metterà un centrocampo più muscolare”.