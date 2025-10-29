"Richiesta di indagine sui lavori al Franchi per individuare cause e responsabili dei ritardi": la lettera dell'opposizione

Giovanni Gandolfo (FdI), Guglielmo Mossuto (Lega, vicepresidente), Eike Schmidt, Francesco Casini (IV) e Lorenzo Masi (M5S), membri di opposizione della commissione V sport e cultura, hanno firmato una lettera indirizzata al presidente Marco Burgassi. Il contenuto si riassume in una richiesta: attivare un'indagine in merito alla ristrutturazione della casa della Fiorentina, lo stadio Artemio Franchi.

Una lettera dell'opposizione con oggetto la richiesta di attività d'indagine sul Franchi

Ecco la lettera: “Gentile Presidente, premesso che l’articolo 25 del Regolamento del Consiglio Comunale di Firenze attribuisce alle commissioni consiliari la facoltà di svolgere attività d’indagine e di acquisizione di informazioni su materie di propria competenza quando emergano fatti o situazioni che richiedano approfondimenti di interesse pubblico; pertanto si chiede che la Commissione n. 5 sia formalmente incaricata di svolgere un’attività conoscitiva sullo stato dei lavori di ristrutturazione dello stadio “Artemio Franchi”, con particolare attenzione alle ragioni dei ritardi che si stanno registrando, alle tempistiche di conclusione dell’intervento e alle modalità complessive di gestione del progetto”.

“La Commissione deve poter esaminare lo stato dei lavori e conoscere i ritardi”

“Appare quindi opportuno che la Commissione possa esaminare in modo organico lo stato di avanzamento del progetto, verificando le cause dei ritardi e valutando l’adeguatezza della gestione amministrativa e tecnica dell’intervento. A tal fine, si propone che vengano convocati in audizione i dirigenti e i responsabili tecnici dei competenti uffici comunali, nonché i rappresentanti della società ACF Fiorentina, il direttore tecnico del progetto e gli altri soggetti coinvolti, in modo da poter acquisire un quadro completo e trasparente della situazione. Nonché calendarizzare un sopralluogo presso i cantieri delle stadio Franchi. Si ritiene fondamentale questa attività di indagine affinché il Consiglio Comunale e la cittadinanza dispongano di informazioni chiare e aggiornate su un’opera pubblica di rilevanza strategica per Firenze. In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti”.

“Importante convocare in audizione i soggetti coinvolti per un quadro completo”

Gandolfo (FdI) spiega le motivazioni: “Un atto concreto perché l’organo preposto ai temi dello sport del Consiglio comunale, la V commissione appunto, possa lavorare per individuare le cause del ritardo nel cantiere, individuare responsabilità e indicare soluzioni”.