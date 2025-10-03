A quasi una settimana di distanza dal derby Pisa-Fiorentina, ancora ribolle la rabbia dalle parti dei nerazzurri: il mancato rigore concesso fa ancora male. La società ha già protestato con un comunicato ufficiale, mentre il tecnico del Pisa ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Gilardino è tornato a parlare in conferenza stampa.

Gilardino non tornerà più sul derby: “No agli alibi”

Ecco cosa ha detto: “Il comunicato fatto dalla società è già molto chiaro di per sé. Non dobbiamo crearci alcun tipo di alibi e preparare al meglio la partita di domani. Ho la possibilità di avere anche domani per poter fare valutazioni, ma so che dopo il derby la squadra si è allenata ancora un’altra volta in maniera perfetta”.