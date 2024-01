Martorelli: "La sconfitta in Supercoppa non ha dato dei bei segnali, importante che Italiano non se la trascini anche in campionato"

Il noto procuratore sportivo, Giocondo Martorelli, ha parlato a Italia 7, a 30° Minuto, della Fiorentina di Vincenzo Italiano, a metà fra la delusione in Supercoppa e la prossima sfida di campionato:

“Sono quattro i giocatori da cui mi aspettavo di più”

“Mi aspettavo molto di più da Beltran e Nzola, ma per ora non hanno dimostrato chissà quali cose. Anche Barak e Ikoné sono da inserire in questa lista. Questi giocatori sono mancati a Italiano. La seconda parte di stagione dipenderà dai due centravanti, sperando che il mercato faccia la sua parte, per raggiungere la Champions League”.

E torna anche sulla debacle in Supercoppa

Ancora: “La partita in Supercoppa non ha dato dei bei segnali alla piazza fiorentina, non tanto per il risultato secco, quanto per la prestazione. Spero che Italiano non si porti dietro gli strascichi in campionato, perché davanti troverà l'Inter”.

Infine: "Il bicchiere, comunque, fino a questo momento, lo vedo mezzo pieno, perché la Viola sta facendo cose importanti in tutte le competizioni. Adesso serve ritrovare quella brillantezza dimostrata fino ad adesso".