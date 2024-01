Supercoppa Italiana, dopo aver strapazzato la Fiorentina, Mazzarri non si replica in finale. Simeone espulso, Lautaro castiga

L'esito della Coppa che ha visto protagonista anche la Fiorentina

Supercoppa Italiana, l'atto finale di Riyadh ha visto trionfare l'Inter di Simone Inzaghi, prossimo avversario della Fiorentina in campionato (ma senza Calhanoglu e Barella). Napoli sconfitto per 1-0 nei minuti finali, Mazzarri battuto dopo il 3-0 rifilato a Italiano. Ennesimo successo per Inzaghi, che dopo la Coppa Italia bissa il successo in Supercoppa in Arabia Saudita.

Il racconto della gara

Primo tempo con più occasioni sponda Inter, marcato anche da un gol in fuorigioco di Lautaro. Ma il Napoli ha retto i colpi e ci ha debolmente provato. La svolta arriva nella ripresa quando l'ex viola Simeone viene espulso consegnando una buona fetta di gara di pressing per i nerazzurri. Forcing finale che all'ultimo vede la firma del solito Lautaro Martinez, in rete nei minuti di recupero. Mazzarri scappa negli spogliatoi, la delusione è troppa, Inzaghi vince ancora. E domenica c'è la Fiorentina…