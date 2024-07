Si ritira un ex portiere della Fiorentina. Il saluto sui social

Il portiere svedese Stephanie Ohrstrom ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. La classe ‘87 ha annunciato il ritiro al calcio giocato con un post sui social in cui ripercorre le tappe di un percorso che l'ha vista per tanti anni a Firenze, anche come capitano. Di seguito un estratto delle bellissime parole dell'ex Fiorentina:

“Dopo 32 anni…”

“Dopo 32 anni, è giunto il momento di dire addio a calcio. Dopo settimane di riflessione, ho deciso di concludere la mia carriera da giocatrice. Oltre a ringraziare la mia famiglia, voglio ringraziare la piccola Stéphanie. Una bambina che, senza paura, amava stare in porta e che ha sempre messo la passione al primo posto. Una bambina che forse avrebbe dovuto valorizzarsi e difendersi un po’ di più nel corso degli anni, ma che crede fermamente che la passione e il lavoro duro e onesto sia sufficienti per arrivare lontano".