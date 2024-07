La Fiorentina cerca un esterno di fascia veloce ed esperto, ma il Napoli chiude le porta. La situazione

La Fiorentina cerca un giocatore esperto e veloce per la fascia. Antonio Conte non considera Pasquale Mazzocchi una prima scelta e il giocatore avrebbe ricevuto offerte dalla Viola.

Mazzocchi vuole rimanere in Serie A

Su Mazzocchi si sono mossi anche una neopromossa e un club di Serie B. La volontà del giocatore però chiara, Mazzocchi non ha intenzione di lasciare la sua squadra e vuole restare in Serie A.

Il giornalista Luca Cerchione ha evidenziato l'interesse della Fiorentina per Pasquale Mazzocchi, scrivendone a proposito:

Difficile l'approdo alla Fiorentina

“Fiorentina su Mazzocchi. Ad oggi, il Napoli lo reputa incedibile. Rifiutate anche due offerte da un club di Serie B e da una neo promossa in Serie A. L’esterno non prende in considerazione l’idea di andare via”.