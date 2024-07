Locatelli sì, ma non subito. Le condizioni per un affare simil-Arthur

A centrocampo la Fiorentina segue Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus che non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta. Il giocatore ha bisogno di rilanciarsi, anche in chiave nazionale, e la squadra viola potrebbe essere l'occasione giusta.

La sensazione, però, è che l'operazione non si farà nei prossimi giorni, con la Fiorentina concentrata su altri fronti. Dovrà poi essere trovata una soluzione economicamente convincente, perché la Juventus lo cederebbe a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni, ma quella per la Fiorentina non è la formula giusta. Se ne riparlerà più avanti. Magari potrebbe essere ricalcata una formula come quella utilizzata per Arthur, ma a cifre decisamente più basse. Lo riporta La Nazione.