"Leao è un grandissimo giocatore, ma discontinuo. Contro la Fiorentina l'occasione perfetta per rilanciarsi"

Sarà un Milan incerottato quello che affronterà la Fiorentina, con l'ultimo stop di Christian Pulisic a peggiorare una situazione già non fantastica a seguito della sosta Nazionali. Al contempo però i rossoneri hanno ritrovato Leao, che contro i viola ha voglia di ritrovarsi sul piano dei numeri e della forma.

“Contro la Fiorentina può rilanciarsi”

La pensa così anche l'ex calciatore e opinionista Fausto Pizzi, intervenuto su TMW Radio: “La partita contro la Fiorentina potrebbe essere quella giusta per rilanciare Leao. Parliamo di un grandissimo giocatore, che può e deve fare la differenza. Purtroppo ha il limite della continuità, in larga scala ma anche dentro la partita, e ho l'impressione che ricevere troppe indicazioni lo metta in difficoltà. E' un calciatore istintivo che non va inserito in un sistema di gioco troppo regolato”.