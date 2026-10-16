“Con lui siamo uno in meno”, “Non può essere il nove del River”. La crisi dell’altro Beltran

Alla Fiorentina piace Santiago Beltran, mentre di Lucas si è liberata definitivamente proprio quest'estate. Dal portiere all'attaccante il passo è abbastanza lungo, perché se da una parte il classe 2004 para bene e interessa a molte, l'ex viola è sommerso dalle critiche in patria.

Il ritorno di Beltran

Il ritorno di Luca Beltran al River Plate non sta regalando le soddisfazioni sperate. L’ex Fiorentina sta attraversando un momento complicato della sua carriera, fatto di digiuno di gol critiche di una parte della tifoseria. Il centravanti non ha ancora segnato dal suo rientro a Buenos Aires, anche se le difficoltà offensive sono di squadra: Beltran, Driussi e Borré hanno raccolto complessivamente una sola rete nelle prime dodici giornate del torneo di Clausura.

Critiche social

Il malcontento nel frattempo è esploso sui social, dove Beltran viene apostrofato così: “È uno in meno” e “Non può essere il numero nove del River”. Contro il Sarmiento, nell’ultima partita giocata dai Millonarios il 14 ottobre, Beltran è entrato solo nel finale. Il riscatto resta da costruire, mentre aumentano le pressioni attorno a un ritorno che finora è stato davvero molto al di sotto delle aspettative.