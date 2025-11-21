Ecco la nuova giunta Giani. Il Presidente vuole vederci chiaro sulla questione Franchi e la delega allo sport la affida... a sé stesso

Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la giunta regionale che affiancherà il Presidente della Toscana Andrea Giani durante il secondo mandato.

Le parole di Giani

“Siamo molto compatti e motivati. L’equilibrio fra le deleghe ha rappresentato la pluralità di una giunta che si presenta con un forte investimento sui giovani, energie nuove perché abbiamo più novità rispetto alle conferme”, ha detto Giani al termine del primo incontro della giunta a Palazzo Strozzi Sacrati.

La delega allo sport e la questione Franchi

In ottica viola, soprattutto per la questione stadio, sarà essenziale l'assessore con delega allo sport. Giani, con un lungo passato nella politica sportiva e desideroso di essere parte attiva per la questione Franchi, ha deciso di tenersi per sé la delega allo sport. Assieme a questa, come scrive La Nazione, il presidente terrà per sé un pacchetto di deleghe importante: bilancio, Toscana diffusa, energia (tra cui geotermia), protezione civile, politiche giovanili, caccia e pesca.