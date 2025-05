Continua il sabato di Serie A con la sfida tra Lazio e Juventus dell'Olimpico, che la Fiorentina avrà guardato con attenzione. Tra le due finisce 1-1, a segno Kolo Muani e Vecino.

La cronaca della gara

Pronti, via e Dele-Bashiru impegna Di Gregorio che respinge sul suo primo palo. Un primo tempo in realtà abbastanza abbottonato, nel quale si segnala solo un tentativo di Kolo Muani che finisce a lato. Il secondo tempo è invece ben più attivo: Tudor boccia Nico Gonzalez, sostituendolo all'intervallo per Conceicao, poi al 51simo i bianconeri passano in vantaggio con Kolo Muani che incorna su un bel cross di McKennie. Appena 8 minuti dopo, però, Kalulu si fa espellere per un'ingenuità incredibile, smanacciando su Castellanos. In 10, la Juve pensa solo a difendersi e infatti le occasioni le ha la Lazio, che inizia a martellare: prima ci prova Gila, poi serve un super Di Gregorio su Dia, ma al 95simo crolla il muro: colpo di testa di Castellanos, para Di Gregorio, da due passi Vecino non sbaglia. Un pareggio che aiuta la Fiorentina, con due inseguitrici che si accontentano del punto mettendo i viola a 4 punti di distanza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 74, Atalanta 68, Lazio 64, Juventus 64, Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia 26, Empoli 25, Monza 15.