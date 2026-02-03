Bernardo Brovarone, intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina, ha parlato della sessione di mercato viola.

Le parole sul mercato

“Per l'ennesima volta, da questo mercato, c'è qualcosa che mi lascia l'amaro in bocca e la sensazione che stia per arrivare qualcosa che non appartiene a questa società. Non lo dico perché voglio che vadano via, a me va bene che rimangano loro. Il rapporto con Rocco poteva essere ottimo, ma non lo è stato. 30 milioni di riscatto per Fabbian e Brescianini? Sono tanti, ma i prezzi sono abbastanza lineari con il valore di questi ragazzi che ci possono stare nella Fiorentina nel futuro, sono passati da squadre importanti. Se entrano nei meccanismi e fanno 4/5 mesi di fuoco possono andare ai Mondiali. Se ci va Frattesi perché non loro?".

Manca sostanza

“Fabbian è un ottimo giocatore. Se al posto di Brescianini prendi un Fofana, ovviamente come tipo di giocatore dico, è tutta un'altra storia. Con un giocatore fisico liberavi anche molto di più Fagioli, e il film era diverso. Giocare con questo centrocampo e con questa difesa, alla ricerca della salvezza, diventa difficile. E' davvero il miglior modo per andare giù. Noi adesso dobbiamo fare le guerre che non hanno niente a che fare con il calcio che ci piace. Questo mercato è l'ennesima prova di quanto assurdo sia quello che esce dalle teste di chi gestisce la Fiorentina. Certo, abbiamo vissuto tragedie una dopo l'altro. Ferrari sono 8-9 anni che è lì dentro, va bene tutto, ma è rimasto da solo. L'incidenza sua dentro la parte tecnica non so quale sia. Ma una mezza parola potrebbe dirla anche lui. Arrivano segnali stranissimi. Come può Vanoli non accorgersi che manca un mediano?".