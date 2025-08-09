Formigli: "Mi fido di Fagioli e Gudmundsson ma alla Fiorentina manca un centrocampista. Commisso si sta impegnando per vincere qualcosa"
Cosa manca ancora alla Fiorentina? Si esprime sul mercato residuo anche Corrado Formigli, volto noto di La7 e tifoso viola, a La Gazzetta dello Sport:
"Manca un centrocampista. Ho molta fiducia in Gudmundsson e Fagioli. Due uomini chiave per la stagione. Sono un fan di Mandragora e mi auguro che resti. Amo i generosi. Voglio capire Dzeko a 39 anni. E apprezzo molto Stefano Pioli, mi piace come persona, pulita, che sa trattare. Commisso? Si è messo di impegno per cercare di vincere qualcosa. Ci crede, vuol costruire continuità. A me brucia ancora la prima finale di Conference persa col West Ham. Italiano è bravo, ma lo maledii per quanto fu estremista.
L’asso della Fiorentina? Facile dire Moise Kean che spero rinnovi presto il contratto. Mi piace non solo per quel che fa in campo ma perché è stato scartato dalla Juve e si è rifatto a Firenze. Ha avuto un passato non semplice e non ha un carattere facile. Ma tecnicamente e fisicamente è pauroso. Fa reparto da solo e senza di lui saremmo finiti".