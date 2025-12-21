Vanoli manda i giocatori viola a casa... ma il silenzio stampa della Fiorentina prosegue

La Fiorentina ha finalmente ottenuto la prima prima vittoria in questa Serie A, battendo per 5-1 l’Udinese. Con la vittoria, come scritto qui, si è interrotto anche il ritiro della squadra toscana, come deciso dall’allenatore Paolo Vanoli.

Finisce il ritiro, ma il silenzio stampa…

Non termina invece il silenzio stampa imposto ai propri tesserati dalla società viola. Anche oggi nel post gara di Fiorentina-Udinese nessuno si è presentato ai microfoni, né ovviamente tantomeno lo farà ai canali gigliati. Appuntamento a Parma? È ancora tutto da vedere…