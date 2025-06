Edoardo Pierozzi, un rientro al Viola Park solo di passaggio: già tre pretendenti tra Serie B e Serie C per l'esterno di difesa

Edoardo Pierozzi è uno dei tanti nomi che fa parte di quel foltissimo pacchetto di difensori che in questo momento sarebbero arruolabili per la prima squadra della Fiorentina: di rientro dal prestito stagionale al Pescara, dove ha ottenuto la promozione in Serie B battendo la Ternana ai play-out, il classe 2001 farà ritorno al Viola Park. Ma sarà un ritorno, con ogni probabilità, solo di passaggio.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, il ragazzo ha molta richiesta e la Fiorentina sembrerebbe propensa ad ascoltarle. Su di lui c'è l'interesse del Padova, altra neopromossa in serie cadetta che potrebbe garantirgli minuti con continuità facendo l'atteso salto di livello, ma anche altre squadre di Serie C che invece puntano alla promozione, quali Vicenza e Benevento. La palla passa ora alla Fiorentina, che dovrà scegliere la destinazione migliore per lo sviluppo del ragazzo.