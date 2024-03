La probabile formazione del Milan: Maignan ok, a centrocampo recupera Bennacer. Dietro Giroud ci sono tutti i titolarissimi

Questa sera alle 20.45 il Milan scenderà in campo al Franchi nel match contro la Fiorentina. Per l'occasione Stefano Pioli potrà schierare in porta Maignan, davanti a lui una difesa composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi.

Bennacer si riprende il centrocampo

A centrocampo recuperato Bennacer, che agirà insieme a Reijnders in mediana. Confermatissimi Pulisic, Loftus-Cheek e Leao dietro l'unica punta Giroud. Partirà dalla panchina, ma potrebbe essere utilizzato a gara in corsa, l'ex viola Jovic.

La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli.