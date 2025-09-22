A Lady Radio ha parlato Roberto Pruzzo: l'ex attaccante della Fiorentina ha commentato le difficoltà della squadra gigliata, toccando alcuni temi precisi dopo la sconfitta interna col Como.

‘Pioli deve decidere che strada prendere’

“Vedo difficoltà che si stanno evidenziando, nel percorso di ricerca dell’identità, che si sta rivelando ben più tortuoso di ciò che immaginassi. Tanta incertezza, che crea insicurezza e dà alibi ai calciatori, che hanno troppe scuse e possono aggrapparsi a tante situazioni poco chiare. Pioli deve decidere che strada prendere. A centrocampo non c’è una direzione precisa, sulle fasce nemmeno, visto che alla quarta giornata si sceglie il 4-4-2, ci sono tante cose da rivedere”.

‘Il problema della Fiorentina non è l’attacco'

“Il problema della Fiorentina però non sono gli attaccanti, non si può scaricare tutto su Kean e Piccoli. Non è il caso di cambiare allenatore, è stato fatto un investimento su Pioli, sa come gestire queste situazioni, ha esperienza, ha vinto, ma deve metterci mano perchè le cose sul campo non funzionano. Gudmundsson quando non gioca manca molto alla squadra, quando scende in campo invece si prende sempre tante critiche”.