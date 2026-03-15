Un super Pisa (in 10) stende il Cagliari e continua a sperare nella salvezza. E anche Italiano torna a correre. Guarda la NUOVA classifica di SERIE A

Il pomeriggio di Serie A ha riservato una grande sorpresa: dopo quattro sconfitte consecutive il Pisa torna a vincere; e lo fa per altro giocando gran parte della partita in inferiorità numerica. Tre punti anche per il Bologna di Italiano.

Pisa-Cagliari

E' soprattutto lo svolgimento a stupire: Il Pisa, dopo essere passato in vantaggio grazie ad un rigore di Morfeo, è riuscito a segnare altri due gol (doppietta di Caracciolo in due minuti) nonostante l'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Durosinmi per un fallo di reazione su Mina. I sardi hanno poi accorciato le distanze grazie ad un gol di Pavoletti, che però è risultato inutile.

Sassuolo-Bologna

Nell'altra partita pomeridiana il Bologna di Vincenzo Italiano torna a vincere dopo l'inaspettata sconfitta contro il Verona di una settimana fa. La vittima è il Sassuolo di Grosso che, dopo aver subito in avvio di partita il gol di Dallinga, non è riuscito a trovare il pareggio.

La NUOVA classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Juventus 53, Como 51, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa 33, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 18.