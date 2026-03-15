De Rossi continua a vincere e allunga sulla zona salvezza, il Verona invece rimane lontano dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA classifica di SERIE A

Il Genoa di Daniele De Rossi continua a macinare punti e si allontana sempre di più dalla zona rossa. Il Verona invece non trova continuità dopo la sorprendente vittoria contro il Bologna e rimane distante dalla Fiorentina.

La partita

Una partita che si è decisa nella seconda frazione di gioco dopo un primo tempo privo di grandi occasioni da gol. A sbloccare il match è stato l'attaccante rossoblù Vitinha che, appena entrato, è riuscito a rubare il pallone al difensore veronese Belghali e a scagliare un gran tiro dalla distanza che ha sorpreso Montipò. Il raddoppio del Grifone è arrivato invece con l'ennesimo gol di testa del difensore Ostigard (quinta rete stagionale) che sfrutta un cross perfetto di Martin, uno dei migliori in Serie A in questo fondamentale.

La NUOVA classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Juventus 53, Como 51, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa 33, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.