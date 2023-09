Barone: "Nico Gonzalez fa parte del futuro della famiglia viola. Parlavamo da tempo con lui di questo rinnovo"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali viola dopo la firma sul contratto di Nico Gonzalez fino al 2028. Queste le sue brevi dichiarazioni: “Siamo super felici per Nico, per la Fiorentina e per i nostri tifosi".

"Se ne parlava da tempo, abbiamo un accordo lungo. Nico fa parte del futuro della famiglia della Fiorentina. Complimenti a lui e auguri, anche alla sua famiglia”.