Galli: "La Fiorentina non sta più col cappello in mano ad aspettare gli esuberi. Qualcuno a destra non troverà nemmeno l'appendino nello spogliatoio"

Fa molto discutere il mercato fatto questa estate dalla Fiorentina. Sull'argomento ha parlato anche l'ex portiere e direttore sportivo viola, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio.

“Un grandissimo lavoro strategico”

“Strategicamente Paratici sta facendo un grandissimo lavoro - ha detto Galli - mi interessa la traccia, l’impatto che sta avendo. E’ andato a prendere subito i giocatori che interessano per metterli a disposizione dell’allenatore e questo è un grande vantaggio per il tecnico viola, rispetto al passato”.

E poi: “E’ un messaggio forte quello del diesse, che in prima battuta si è disinteressato dell’aspetto economico. La Fiorentina non sta più col cappello in mano ad aspettare gli esuberi delle altre società”.

L'ultimo arrivato e il sovraffollamento a destra

Su Joao Mario, arrivato in città per le visite mediche: “La giudico bene l’operazione, ma ora c’è da sfoltire un po’ quella fascia destra. Fra Jimenez, Dodò, Fortini e il portoghese, qualcuno non troverà nemmeno l’appendino per metterci i vestiti. Dodô probabilmente non rientra più nel progetto tecnico, è l’ultimo momento in cui puoi ricavare soldi dalla gestione".