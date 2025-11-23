Palladino: "Ho avuto poco tempo per lavorare, ma vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Ripartiamo dal secondo tempo del Maradona"

Raffaele Palladino è già pronto ad affrontare il suo recente (e traumatico) passato. L'addio alla Fiorentina è stato riempito da un alone di mistero e il nuovo tecnico dell'Atalanta ha dovuto incassare tre gol dal Napoli nel primo tempo alla sua prima da allenatore della Dea.

Palladino è fiducioso in vista della Fiorentina

Tuttavia, nella ripresa l'Atalanta ha dato buoni segnali. La prossima gara sarà contro la Fiorentina di Vanoli e Palladino vorrà ripartire proprio dal secondo tempo del Maradona, come dichiarato da lui stesso in sala stampa: “Si poteva tenere aperta la partita, mi porto a casa un secondo tempo positivo, per il carattere e la prestazione. Non siamo riusciti a fare il 3-2 per riaprirla”.

“Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno”

"Abbiamo avuto poco tempo, c’è da lavorare ma dobbiamo ripartire dal coraggio e dalla prestazione del secondo tempo. Facciamo i complimenti al Napoli e sicuramente avremmo potuto fare meglio in occasione del secondo e terzo gol loro, ma vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. E mi tengo stretta la reazione della ripresa”.