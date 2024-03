La stima di Cairo per Italiano ma per i granata il tecnico viola resta un miraggio: l'allenatore della Fiorentina punta più in alto

A fine stagione sarà separazione tra il Torino e Juric e il casting per il nuovo tecnico è già stato inaugurato: su Tuttosport si parla proprio della situazione tecnici, con lo stesso Vincenzo Italiano che a livello di apprezzamento stimola non pochi interessi in Cairo e Vagnati.

Lo stesso quotidiano però sottolinea come per il club granata l'allenatore della Fiorentina rappresenti solo un miraggio, viste le ambizioni ben più alte, da portare avanti con la società viola e forse anche altrove.