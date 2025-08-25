Piccoli: "Firenze mi gasa, sono contentissimo di essere alla Fiorentina. Mi sono già sentito con Pongracic"

Roberto Piccoli, nuovo attaccante della Fiorentina, ha parlato al canale ufficiale del club gigliato a poche ore dal suo arrivo a Firenze: "Sono molto contento, anzi contentissimo. Arrivo in una società di spessore e ci sono tutti i mezzi per fare una grande stagione. Ho visto il Viola Park, ci sono tantissime ottime strutture, qui si può lavorare più che bene. Ora dobbiamo spingere ogni giorno e lavorare con cattiveria".

Sui nuovi compagni di squadra

"Conosco bene Pongracic perché abbiamo giocato insieme a Lecce. Ho parlato con lui e basta per il momento. Con la dirigenza abbiamo parlato ancora poco, è stato tutto veloce nelle ultime ore fra le visite mediche e tutto il resto, ma avremo modo di parlare a breve".

Che tipo di calciatore sei?

"Mi piace spingere forte e attaccare la profondità, spero di fare più gol possibili per aiutare la squadra. Nei contesti caldi mi gaso (letterale, ndr), mi motiva ancora di più e mi piace questo ambiente".