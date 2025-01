Retegui torna e segna: la Juventus trova il 13simo pareggio stagionale e non allunga sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel secondo recupero delle partite spostate per via della Supercoppa Italiana, valevole per la 19sima giornata di Serie A, Atalanta-Juventus finisce 1-1.

La cronaca della partita

Come per la partita delle 18.30, il risultato si sblocca solo nel secondo tempo: nei primi 45 ci va vicina la Juventus, con Nico Gonzalez che scheggia il palo dal limite dell'area. Partita che, appunto, si sblocca al 54simo: Kalulu, con un inserimento da attaccante, si trova a tu per tu con Carnesecchi grazie all'imbucata di McKennie e lo batte con un tiro rasoterra. Torna Retegui dall'infortunio, ed è proprio lui che trova il gol del pareggio al 78simo da distanza ravvicinata.

La nuova classifica di Serie A

Napoli 47, Inter** 43, Atalanta 43, Lazio 36, Juventus 34, Fiorentina 32, Milan 31*, Bologna** 29, Udinese 26, Roma 24, Genoa 23, Torino 22, Empoli 20, Lecce 20, Verona 19, Parma 19, Como* 19, Cagliari 18, Venezia 14, Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno