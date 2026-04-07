Borghi: "Prestazione molto negativa della Fiorentina contro un Verona che meritava di vincere. Per la salvezza ai viola basta..."
Stefano Borghi, giornalista di DAZN, ha parlato sul proprio canale You Tube anche della vittoria della Fiorentina contro l'Hellas Verona in trasferta.
Le sue parole
“Prestazione molto molto negativa contro il Verona della Fiorentina, con l'Hellas che meritava ampiamente di vincere. La Fiorentina ha fatto veramente male, poi l'ha vinta con la stoccata di Fagioli che era stato il migliore anche nel primo tempo".
Sulla salvezza
"32 punti sono pochi, ma con un'altra vittoria o con qualche altro pareggio i viola vanno in zona sicura e mi pare che lo scenario per farlo ci sia ampiamente”.
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