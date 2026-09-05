Anche il Torino passeggia a Firenze e la Fiorentina rimane ancorata quota zero. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Ci voleva, a quanto pare, la Fiorentina per rilanciare un Torino in crisi di risultati forse più dei viola, ma che per larghi tratti del match è stato protagonista al Franchi. Incapace, la Viola, di ribaltare una partita in cui era riuscita ad andare addirittura in vantaggio grazie al gol al 48° di Pellegrino, complice anche la papera di Perri: tutto inutile, il Torino la ribalta grazie al bolide dell'ex Mandragora e a Che Adams, con la Fiorentina incapace di organizzare una benché minima reazione allo svantaggio. Che sia già tempo di riflessioni sul futuro di Fabio Grosso?

La classifica di Serie A

La nuova classifica: Como 7*, Roma 6, Juventus 6, Milan 6, Lazio 6, Inter 6, Atalanta 6, Udinese 4, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Frosinone 3, Sassuolo 3, Torino 3, Venezia 0, Genoa 0*, Parma 0, Bologna 0, Monza 0, Fiorentina 0.

*Una partita in più