"Non è detto che Gonzalez sia ancora pronto. Inter ancora favorita nonostante le assenze, la Fiorentina..."

Della sfida tra Fiorentina e Inter, in programma stasera alle 20:45, ha parlato anche il giornalista di Sky Giancarlo Padovan. Ecco il suo pensiero: “Situazione molto delicata per l'Inter, che può trovarsi da -4 a +4, considerando quella da recuperare. Le assenze a centrocampo pesano; Frattesi è una garanzia, Asslani meno convincente e rappresenta un punto interrogativo”.

“L'Inter resta comunque favorita”

E aggiunge: “Credo che la partita sia aperta a qualsiasi risultato, però se mi chiedi chi è la favorita dico ancora l’Inter. E poi anche la Fiorentina ha un'assenza importante come Biraghi. Gonzalez? Ritrovato, ma non è certo detto che sia pronto per tornare in campo o in forma”.